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Альбина Джанабаева предстала в стильном образе «роковой красотки»

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Альбина Джанабаева недавно вошла в состав жюри музыкальной программы «Во весь голос», проходящем на телеканале RU.TV. Кроме неё, в качестве жюри появи

Альбина Джанабаева недавно вошла в состав жюри музыкальной программы «Во весь голос», проходящем на телеканале RU.TV.

Кроме неё, в качестве жюри появились Михаил Богомолов и Лина Арифулина. Общую фотографию Альбина выложила в своём Instagram.

На фоне остальных членов жюри, облачённых в наряды чёрного цвета, Джанабаева смотрится весьма ярко. Для своего образа она выбрала роскошное красное платье, дополненное блестящими босоножками и помадой в тон.

Образ артистки пришёлся по вкусу большинству её поклонников, которые пришли к выводу, что красный цвет ей очень подходит, и она выглядит великолепно. Многие сообщили, что Альбина, несомненно, является прекрасной матерью и любящей женой.

При этом совсем недавно Джанабаева была вынуждена временно закрыть комментарии из-за непрекращающегося негатива в свой адрес, вызванного рассказом бывшей жены Валерия Меладзе Ирины.

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