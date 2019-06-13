Хоккеист Александр Овечкин вместе со своей супругой Анастасией Шубской посетил концерт в Турции, организованный в городе Белек. Среди других исполнителей на сцене выступила и Ольга Бузова.

В компании с парой на мероприятие пришёл баскетболист Виталий Фридзон.

Анастасия в своём Instagram выложила несколько видеозаписей, на которых она вместе с мужем зажигательно танцует под хиты Ольги.

После концерта Бузова лично поблагодарила своих гостей за посещение и оказанные ей любовь и поддержку, а также опубликовала совместные фотографии. На одной из них она запечатлена в компании вместе со всеми, а на другой – только с Овечкиным, дружески с ним обнимаясь. Последний снимок привлёк большое внимание поклонников, а подпись, в которой Ольга выражает любовь к Александру, и вовсе заставила некоторых подозревать, что они являются не просто друзьями.