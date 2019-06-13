Украинские военные заявили о приближении к Донбассу

Представитель пресс-службы ВСУ Назар Ильницкий в эфире украинской радиостанции «Армия FM» заявил, что 24-я механизированная бригада имени короля Даниила вплотную подобралась к Донецку.

Как стало известно из его сообщения, на данный момент указанное подразделение дислоцируется в районе посёлка Марьинка, расположенного менее чем в одном километре от Донецка. Также Ильницкий отметил слаженность действий украинских военных, подчеркнув, что на протяжении последних дней пехотинцы укрепляли и развивали свои позиции вблизи города. В конце своего сообщения пресс-офицер добавил, что на данный момент большая часть «серая зона», разделяющая позиции ВСУ и Народной милиции ДНР, находится под контролем армии.

На его сообщение незамедлительно отреагировал Эдуард Басурин, занимающий должность замначальника управления Народной милиции ДНР. Басурин опроверг сообщение Ильницкого, констатировав лишь единственное изменение – учащение обстрелов города и прилегающих к нему областей.