6-летний Платон Шепелев стал сильно похож на свою маму

У сына Жанны Фриске, Платона Шепелева, имеется собственная страничка в Instagram, созданная преданными поклонниками певицы.

Поймать в кадр лицо мальчика не так-то просто. Его отец, Дмитрий Шепелев, тщательно следит за этим, не показывается с сыном на публике и на выложенных им снимках лицо Платона скрыто. Однако иногда его всё же удаётся сфотографировать.

Недавно опубликованная фотография мальчика привлекла внимание подписчиков. Многие из них обратили внимание, что Платон становится всё более похожим на свою покойную маму — буквально её копия, хотя раньше чертами своего лица был более похож на отца.

Подобные фотографии — практически единственная возможность увидеть мальчика для родных Жанны. Дмитрий запретил любое их общение с Платоном, заявив, что у него имеются для этого обоснованные причины, которые он, тем не менее, не собирается озвучивать.