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Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка

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Актриса Екатерина Жемчужная, наиболее известная благодаря съемкам в телесериале «Вечный зов», приняла участие в передаче «Судьба челове

Актриса Екатерина Жемчужная, наиболее известная благодаря съемкам в телесериале «Вечный зов», приняла участие в передаче «Судьба человека», выходящем на канале Россия-1.

В числе прочих историй, она рассказала о пережитой трагедии. Актриса, будучи беременной, отправилась гастроли в Севастополь. Организм не выдержал тяжестей гастрольной жизни, и Екатерина потеряла ребёнка — девочку. Переживавшая актриса не могла даже смотреть на её тело и надолго потеряла веру в будущее. Но при этом она собрала силы и продолжила гастроли — окружающие даже не догадывались, что ей пришлось пережить. Выйти из депрессивного состояния ей помог муж и рождённая через год дочь Ляля.

Как сообщила Жемчужная, дочь знает, что мать её безмерно обожает, но также и понимает, что самым любимым человеком для актрисы является муж Георгий, с которым она в браке уже более сорока лет.

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