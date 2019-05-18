Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка

Актриса Екатерина Жемчужная, наиболее известная благодаря съемкам в телесериале «Вечный зов», приняла участие в передаче «Судьба человека», выходящем на канале Россия-1.

В числе прочих историй, она рассказала о пережитой трагедии. Актриса, будучи беременной, отправилась гастроли в Севастополь. Организм не выдержал тяжестей гастрольной жизни, и Екатерина потеряла ребёнка — девочку. Переживавшая актриса не могла даже смотреть на её тело и надолго потеряла веру в будущее. Но при этом она собрала силы и продолжила гастроли — окружающие даже не догадывались, что ей пришлось пережить. Выйти из депрессивного состояния ей помог муж и рождённая через год дочь Ляля.

Как сообщила Жемчужная, дочь знает, что мать её безмерно обожает, но также и понимает, что самым любимым человеком для актрисы является муж Георгий, с которым она в браке уже более сорока лет.