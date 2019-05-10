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Житель Башкирии жестоко избил пенсионеров

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В деревне Акъюлово, что находится в Хайбуллинском районе Башкирии, пьяный мужчина совершил нападение на своих соседей пенсионного возраста. Пострадавш

В деревне Акъюлово, что находится в Хайбуллинском районе Башкирии, пьяный мужчина совершил нападение на своих соседей пенсионного возраста.

Пострадавшие — 79-летняя женщина и её сын, возрастом 60 лет, обратились в полицию. По их словам, к ним в дом зашёл пьяный 35-летний мужчина, который в грубых выражениях стал требовать себе алкоголь. Пенсионеры отказали в требовании и попытались вытолкнуть мужчину за дверь, в результате чего он разозлился и избил их, вооружившись лопатой и топором. После содеянного злоумышленник забрал 15 тысяч рублей и несколько пачек сигарет.

В скором времени после обращения пострадавших в органы, преступник был задержан и заключён под стражу. Свою вину он полностью признал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчину ждёт суд, где и будет определено его наказание.

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