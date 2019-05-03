Житель Башкирии снял на видео встречу с медведем

Житель Башкирии недалеко от КПП города Межгорье заметил дикого медведя. Встреча с животным была записана на видео и впоследствии выложена в сеть.

На записи можно увидеть, как мужчина-оператор старается привлечь к себе внимание зверя и подозвать его криками и свистом. Медведь некоторое время практически не реагирует, а лишь недовольно поглядывает в сторону источника шума. Затем, встав на задние лапы и развернувшись в другую сторону, медведь покидает место событий, углубившись в лес.

Многие комментаторы раскритиковали действия мужчины, напомнив, что медведи являются опасными и дикими животными, и их реакцию трудно предсказать. И хотя они обычно стараются избегать встреч с людьми, но вполне могут и проявить агрессию и наброситься.

