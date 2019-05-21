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Жена Цекало покрасовалась перед камерой топлесс

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Жена Александра Цекало, модель Дарина Эрвин, как известно, имеет увлечение — она прекрасно рисует картины. Недавно Дарина опубликовала фотографи

Жена Александра Цекало, модель Дарина Эрвин, как известно, имеет увлечение — она прекрасно рисует картины.

Недавно Дарина опубликовала фотографию с одного из моментов создания художественного произведения. На снимке она стоит перед холстом в пол-оборота, держа необходимые инструменты в руках и находясь в процессе работы. Облачена художница в джинсы и рабочий фартук, весь заляпанный красками. Однако не всё так просто — фартук надет прямо на обнаженную грудь, которую прекрасно видно. Соблазнительный образ завершают уложенные тёмные волосы, откинутые назад.

Не удивительно, что основное внимание подписчиков было обращено именно на столь пикантные подробности. Фигура Эрвин получила множество комплиментов от восхищённых поклонников. Некоторых порадовало то, что модель совершенно не стесняется демонстрировать себя во всей красе.

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