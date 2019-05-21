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Зеленский вызвал министра обороны Полторака

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Министр обороны Украины Степан Полторак ещё 19 мая предупредил президента Владимира Зеленского о желании уйти в отставку. На следующий день, он осущес

Министр обороны Украины Степан Полторак ещё 19 мая предупредил президента Владимира Зеленского о желании уйти в отставку.

На следующий день, он осуществил задуманное во время инаугурации президента. Ранее этого сделать было нельзя, так как Зеленский официально не вступил в должность. После того, как он принёс присягу украинскому народу, Полторак подал рапорт на увольнение.

На следующий день министр был вызван по этому поводу в администрацию президента. Согласно его заявлению, последовавшему после визита, он останется на должности до тех пор, пока не будет принято решение об отставке.

Ряд других министров также сообщили о намерении покинуть свои посты, а после церемонии инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.

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