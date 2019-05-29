Зеленский впервые побывал в Донбассе в статусе президента Украины

В социальной сети Facebook появился видеоролик, на котором демонстрируется поездка Владимира Зеленского, нового украинского лидера, в Донбасс.

Глава украинского государства впервые посетил данный регион после победы в президентской гонке. Он провел осмотр позиций ВСУ и условий, в которых содержатся солдаты. В описании к записи указывается, что Зеленский посетил поселок Счастье и станицу Луганскую, а также побывал на передовой всего в четырехстах метрах от позиций ополченцев.

Президент Украины и Руслан Хомчак, глава Генштаба страны, позднее выслушали доклад, подготовленный Александром Сырским, украинским генерал-лейтенантом. Зеленский ранее не единожды заявлял, что после победы на выборах он постарается прекратить боевые действия в Донбассе.