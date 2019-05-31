Зеленский показал фото с тренировки в администрации президента

Владимир Зеленский, украинский лидер, разместил на своей страничке в соцсети «Фейсбук» фотографии с тренировки, проведенной им в здании президентской администрации.

В подписи к своему посту президент Украины в шутку отметил, что «хоть гантели остались на месте». По его словам, спортзал расположен в Киеве на Банковской улице. На опубликованной фотографии помимо Зеленского можно увидеть его личного тренера и Андрея Богдана, руководителя администрации.

Инаугурация нового главы украинского государства состоялась 20 мая. В этот день Зеленский впервые сел на главное кресло в кабинете президента и отметил, что оно не очень удобное. Потом он решил поинтересоваться, когда его администрации удастся перебраться на новое место.