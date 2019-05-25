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Загитова: люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле

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Чемпионка Алина Загитова дала интервью журналу Cosmopolitan для июньского номера, некоторую его часть, про увлечения, она также опубликовала в Instagr

Чемпионка Алина Загитова дала интервью журналу Cosmopolitan для июньского номера, некоторую его часть, про увлечения, она также опубликовала в Instagram.

Загитова сообщила, что немало времени уделяет фигурному катанию, но иногда от нагрузок стоит и отвлечься, особенно во время соревнований. Помогает ей в этом просмотр фильмов и сериалов. Наиболее любимыми стал сериал «Молодёжка», а среди фильмов — весь цикл про волшебника Гарри Поттера.

Также она сообщила, что, хотя и без ума от Японии, самым лучшим местом на Земле всё равно является Россия. Впрочем, как она заметила, её ждёт ещё много открытий.

Кроме этого, спортсменка призналась, что обожает Instagram-аккаунт, так как с помощью него она имеет возможность общаться с поклонниками и получать от них обратную связь.

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