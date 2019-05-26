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Юлия Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье на церемонию вручения премий RU.TV

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Юлия Ковальчук стала одним из гостей церемонии вручения наград RU.TV, фотография с мероприятия была опубликована в Instagram певицы. Юлия позирует на

Юлия Ковальчук стала одним из гостей церемонии вручения наград RU.TV, фотография с мероприятия была опубликована в Instagram певицы.

Юлия позирует на красной ковровой дорожке в шелковом платье в пол яркого розового цвета. Образ дополняет пушистая тёмно-синяя сумочка, аккуратная укладка и неброский макияж. В подписи к фотографии Ковальчук объяснила выбор наряда.

По её словам, девочка, да ещё и в розовом, к тому же блондинка — никогда не будет выглядеть банально, и она готова рушить все стереотипы, связанные с подобным образом. Также певица призналась, что буквально влюбилась в это платье и клатч.

Подписчики наряд исполнительницы оценили, сообщив, что оно ей очень идёт, и особенно удачно гармонирует с её загаром.

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