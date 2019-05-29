Юлия Ефимова обнажилась на пляже, прикрыв грудь ананасами

Спортсменка Юлия Ефимова недавно порадовала своих подписчиков, опубликовав совместное фото с Алёной Румянцевой. Девушки находятся на отдыхе Малибу, а на фото позируют в купальниках, прижимая к себе ананасы.

Затем Юлия решила продолжить начатую тему и спустя несколько часов выложила ещё один снимок, где на этот раз представлена одна и без верхней части купальника. Однако все откровенные подробности прикрыты — и снова ананасами. Не успело пройти и дня, как фото получило почти 30 тысяч «лайков», а в комментариях отметился даже телеведущий Дмитрий Губерниев, написавший «Вот это ананасы».

Юлия Ефимова состоит в женской сборной России по плаванию, где является лидером. На её счету три медали в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, также она пять раз становилась чемпионкой мира и семь раз — Европы.