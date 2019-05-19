Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Компания Xiaomi позаботилась о домашних любимцах, разработав умную кормушку Furrytail Pet Smart Feeder, подходящую для кошек и небольших собак.

Особенностью новинки является возможность управлять устройством дистанционно — при помощи смартфона. Программное приложение позволяет задать время, когда кормушка будет пополняться, при это следует учесть необходимый размер порции.

Эти дело не ограничивается — хозяин питомца сможет получать сообщения от устройства, в которых будет находиться информация о точном весе употреблённого корма.

Таким образом, в компании уверены, что владельцы подобных кормушек смогут почувствовать себя более спокойно, отправляясь в командировки или отпуск, и оставляя дома животное. Ёмкость кормушки позволяет вместить до двух килограммов сухого корма, а благодаря конструкции он не будет слеживаться и портиться.

Ранее компания также запустила в продажу поилку для усатых питомцев, которую любители кошек назвали в своё время «прорывом года».