Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Дата:
Компания Xiaomi позаботилась о домашних любимцах, разработав умную кормушку Furrytail Pet Smart Feeder, подходящую для кошек и небольших собак. Особен

Компания Xiaomi позаботилась о домашних любимцах, разработав умную кормушку Furrytail Pet Smart Feeder, подходящую для кошек и небольших собак.

Особенностью новинки является возможность управлять устройством дистанционно — при помощи смартфона. Программное приложение позволяет задать время, когда кормушка будет пополняться, при это следует учесть необходимый размер порции.

Эти дело не ограничивается — хозяин питомца сможет получать сообщения от устройства, в которых будет находиться информация о точном весе употреблённого корма.

Таким образом, в компании уверены, что владельцы подобных кормушек смогут почувствовать себя более спокойно, отправляясь в командировки или отпуск, и оставляя дома животное. Ёмкость кормушки позволяет вместить до двух килограммов сухого корма, а благодаря конструкции он не будет слеживаться и портиться.

Ранее компания также запустила в продажу поилку для усатых питомцев, которую любители кошек назвали в своё время «прорывом года».

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Новости по теме:

  1. Samsung анонсировала спецверсию Galaxy S10+ Olympic Games Edition
  2. Lenovo показала на видео смартфон Motorola Razr с гибким экраном
  3. Xiaomi назвала цены на новый смартфон Mi 9 SE в России

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Гонконгские черепахи оказались на грани вымирания из-за черного рынка

Одну из версий Samsung Galaxy S10 оснастят плоским экраном

Apple может показать новый MacBook Pro на WWDC

Новый смартфон OnePlus 6 трескается в руках у пользователей

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках