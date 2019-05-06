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Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

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После выхода в эфир четвёртой серии «Игры престолов» на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода. Ролик имеет от

После выхода в эфир четвёртой серии «Игры престолов» на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.

Ролик имеет отличительную особенность — в нём полностью отсутствуют какие-либо диалоги или слова, и даже действия. На протяжении всего трейлера главные персонажи, в числе которых Тирион и королева Серсея Ланнистер, Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Эурон Грейджой, движутся вперёд или стоят на месте, с задумчивостью вглядываясь в даль и размышляя о будущем.

В пятой, предпоследней серии, зрителей ожидает начало сражений за владение Железным троном. Ожидается, что в битве примут участие новые силы, что делает схватку более серьёзной и непредсказуемой, чем недавнее противостояние Королю ночи.

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