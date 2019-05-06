ВВС США сбили ракеты в воздухе с помощью лазера

В информационном агентстве U.S. AIR FORCE сообщили о том, что американские ВВС смогли уничтожить сразу несколько ракет в воздухе, использовав прототип лазерного комплекса.

Согласно словам журналистов, тестирование лазерной системы было осуществлено в конце прошлого месяца на военном полигоне в Нью-Мексико. Новое защитное оружие было создано в ходе реализации программы SHiELD, предполагающей разработку лазерного оружия для самолетов к следующему году.

Эксперты отмечают, что новая технология сможет увеличить защиту боевых воздушных судов, уничтожая все выпущенные по ним ракеты, причем как с земли, так и в воздухе. Подробная информация об испытаниях не раскрывается, но в издании отмечают, что все цели были подбиты.