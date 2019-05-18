ВВС США планируют использовать воздушное такси для спасения бойцов

ВВС США собираются использовать беспилотные летательные аппараты для спасения солдат, так как они могут вылететь из воздушного транспорта, приземлиться на поле боя, подобрать бойца, летчика или морского пехотинца, попавшего в ловушку в тылу врага, и доставить его в безопасное место. Автономное поисково-спасательное транспортное средство для спасения военнослужащих будет базироваться на технологии, которая разрабатывается для создания и развития отрасли воздушного такси.

Концепция работы нового летательного аппарата выглядит следующим образом: допустим, военный пилот США был сбит, но он сумел приземлиться на вражеской территории. Транспортник C-130J Hercules вместе со спасательным средством летит к месту расположения летчика. В задней части самолета раскрывается рампа грузового отсека и из нее «сбрасывается» беспилотник с парашютами, которые замедляют его падение. Затем он начинает лететь своим ходом. Автономное средство направляется к месту нахождения пилота, ждет его посадки, а потом летит обратно к дружественной линии.

Транспортное средство для спасения личного состава (PR/TV) является детищем Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) при Управлении аэрокосмических систем. Согласно изданию Aviation Week & Space Technology, AFRL предлагает использовать «недорогую воздушную платформу», к которой предъявляются лишь несколько требований:

на борту должен отсутствовать пилот;

радиус боя не менее 100 квадратных метров;

скорость в горизонтальном полете более 100 километров в час;

имеется место для перевозки одного медика и до четырех военнослужащих;

способность работать при плотности 95F на высоте 1220 метров.

Если отбросить часть о военном транспорте, то можно подумать, что речь идет об обычном городском воздушном такси, разрабатываемым многими гражданскими компаниями для коммерческого сектора. Взять, к примеру, Boeing PAV или Volocopter, которые представляют собой электрические летательные аппараты с вертикальной посадкой и взлетом. Быстрое развитие небольших вертикальных взлетно-посадочных аппаратов, предназначенных для осуществления полетов на короткие дистанции и оснащенных электрическим приводом, означает, что кто-то уже выполняет технические исследования и разработки для военно-воздушных сил США, но пока еще не знает об этом.

Концепция развертывания, позволяющая выпустить дрон из задней части самолета и затем заставить его летать своим ходом, выглядит разумно. Другая компания, Logistics Gliders Inc, разработала беспилотник, который можно сбрасывать с задней части C-130 или конвертоплана V-22 Osprey и способен доставлять припасы войскам, находящимся на земле. Планер сразу же активирует набор крыльев и скользит к цели с помощью GPS. Если собрать все концепции вместе, то удастся создать беспилотный летательный аппарат, который сможет доставить двух медиков к раненным солдатам, а затем погрузить их на борт и полететь назад к дружественным войскам.

Традиционно поиск и спасение бойцов – это задача, которую выполняют специальные силы с использованием модифицированных вертолетов Pave Hawk и транспортников C-130. Как отмечают в агентстве AW&ST, концепция PR/TV частично соответствует новой модели распределенного базирования в армии США, согласно которой военно-воздушные силы будут распределяться по сети более мелких авиабаз, чтобы их было сложнее атаковать. Такие небольшие базы могут не иметь специальных боевых поисково-спасательных средств, но они вполне могут иметь транспортник, подобный C-130.