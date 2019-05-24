Врачи смогли подобрать лекарство онкобольному с помощью мух-дрозофил

Учёные из американского медицинского центра Маунт-Синай сумели создать лекарство для лечения рака толстой кишки, а помогли им в этом мухи-дрозофилы.

В ходе исследования было использовано ДНК 53-летнего больного раком, для которого два курса химиотерапии оказались неэффективными. Его генетические особенности болезни были воспроизведены в теле дрозофил. Затем, постепенно перебирая различные варианты всех имеющихся лекарств от рака, было создана необычная комбинация. Она помогла мухе и была применена на пациенте.

Найденное лекарство сократило размер очагов рака в два раза за срок в три месяца. Но после этого продвижения не было. Таким образом, разработка была признана частично успешной.

Впрочем, по словам исследователей, даже такой успех на сегодняшний день является большим достижением, и благодаря ему можно будет создавать сложные комбинации для лечения рака.