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Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением

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Австралийские учёные обнаружили интересную способность обыкновенных воронов — частичную эмпатию, или, точнее, способность передавать своим сород

Австралийские учёные обнаружили интересную способность обыкновенных воронов — частичную эмпатию, или, точнее, способность передавать своим сородичам негативные эмоции.

В эксперименте участвовало восемь представителей воронов — пять самцов и три самки, которые были разбиты по парам. Затем одному из пары показывали два угощения, одно из них было вкусным, другое нет. После демонстрации одно угощение убиралось, вне зависимости от его вкусовых качеств. В это время учёные наблюдали за реакцией птицы. На вкусную пищу вороны реагировали более сильно и дольше по времени. Вторая же птица из пары видела только реакцию своего «напарника» и коробку с едой, но не саму пищу.

Затем появлялась третья, закрытая, коробочка, которую демонстрировали второму ворону. Было замечено, что если он видел позитивную реакцию первой птицы, то проявлял такой же интерес к неизвестному ему содержимому коробки. Однако если реакция была негативной, то затраты времени, чтобы заинтересоваться коробкой, были примерно в два раза выше.

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