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Вокалистка SEREBRO Елизавета Корнилова оголила ягодицы на новом снимке

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Выбор новой вокалистки SEREBRO происходил долго и тщательно, и закончился тем, что Макс Фадеев взял в группу Елизавету Корнилову. Девушка сразу же ст

Выбор новой вокалистки SEREBRO происходил долго и тщательно, и закончился тем, что Макс Фадеев взял в группу Елизавету Корнилову.

Девушка сразу же стала популярной среди поклонников музыкального коллектива, поспособствовало этому и то, что она любит показать себя перед общественностью и часто выкладывает в блоге пикантные фотографии.

Несколько дней назад Елизаветой был выложен очередной такой снимок. В сфотографированном отражении в зеркале певица позирует, облачённая лишь в бикини и кепку, демонстрируя публике ягодицы.

Большинство подписчиков смелость Корниловой оценили, засыпав её восторженными комментариями. Похвал удостоился и руководитель группы, сумевший сделать верный выбор и сохранить стиль SEREBRO вместе с новой участницей.

Однако нашлись и критики, посчитавшие, что девушка была взята, в основном, благодаря внешности, а не таланту, который ещё только предстоит оценить.

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