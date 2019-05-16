Военные конвертопланы Osprey научатся запускать беспилотники

В числе вооружений Морской пехоты США находятся десантные конвертопланы MV-22 Osprey. Недавно стало известно, что их собираются улучшить и дать возможность запускать дроны-разведчики.

Запланировано, что устройства будут оснащены разведывательным беспилотником AFARS, подробности о котором большей частью неизвестны. Имеются сведения только о некоторых характеристиках: длина аппарата 1,8 метра, грузоподъёмность до 2-х килограмм. Беспилотник способен подниматься на высоту до 7,6 км, летать на расстояния до 306 км и удаляться от оператора не более чем на 93 км. Предполагает, что стартовать AFARS будет через хвостовую часть носителя.

Подобная модернизация весьма важна для MV-22 Osprey, так как это устройство не имеет вооружения, в связи с чем необходима тщательная разведка.