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ТЕХНОЛОГИИ

Военные конвертопланы Osprey научатся запускать беспилотники

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В числе вооружений Морской пехоты США находятся десантные конвертопланы MV-22 Osprey. Недавно стало известно, что их собираются улучшить и дать возмож

В числе вооружений Морской пехоты США находятся десантные конвертопланы MV-22 Osprey. Недавно стало известно, что их собираются улучшить и дать возможность запускать дроны-разведчики.

Запланировано, что устройства будут оснащены разведывательным беспилотником AFARS, подробности о котором большей частью неизвестны. Имеются сведения только о некоторых характеристиках: длина аппарата 1,8 метра, грузоподъёмность до 2-х килограмм. Беспилотник способен подниматься на высоту до 7,6 км, летать на расстояния до 306 км и удаляться от оператора не более чем на 93 км. Предполагает, что стартовать AFARS будет через хвостовую часть носителя.

Подобная модернизация весьма важна для MV-22 Osprey, так как это устройство не имеет вооружения, в связи с чем необходима тщательная разведка.

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