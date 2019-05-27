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Во Флориде полуголый нарушитель угнал у полицейских автомобиль

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Жители Флориды, 22-летний Шейн Дженсен неплохо провёл несколько часов своей жизни, которые впору смотрелись бы в американском боевике, сообщает издани

Жители Флориды, 22-летний Шейн Дженсен неплохо провёл несколько часов своей жизни, которые впору смотрелись бы в американском боевике, сообщает издание New York Post.

Начинались его приключения достаточно безобидно — он гулял по шоссе, при этом был топлесс и без обуви. Подобный вид показался служителям правопорядка подозрительным, и они направились к мужчине для уточнения обстоятельств. Однако в дальнейшем оказалась, что не самый приличный вид является несущественной проблемой по сравнению с остальными действиями Шейна.

Сумев обхитрить полицейских, он оказался за рулём патрульной машины, и угнал её. Угрозы оружием не решившихся пустить его в ход полицейских оказались безрезультатными.

Далеко уехать нарушителю не удалось — очевидно, не следя за дорогой, Шейн врезался в отбойник, его скорость же при этом составляла около 140 миль в час. Но даже после аварии он попытался снова скрыться от полиции, убежав в лес неподалёку. Побег оказался для него неудачным, вероятно, после суда его ожидает лишение свободы.

Отмечается, что сотрудники полиции имели полное право воспользоваться оружием и подстрелить нарушителя.

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