В Японии провели древнюю церемонию с использованием панцирей вымирающих черепах

В Японии сегодня, 13 мая, прошла древняя церемония, которая проводится только один раз за всю императорскую эпоху. Во время нее придворные в традиционных одеждах и шляпах решают, где лучше всего выращивать королевский рис. Для этого они используют панцири черепах, находящихся на грани исчезновения.

В рамках сегодняшнего ритуала две тонкие пластины, сделанные из панцирей черепах, были хорошенько нагреты с помощью пламени, пока на них не образовались трещины. Затем их использовали для определения места, где будет выращен рис, предназначенный для ключевой осенней церемонии, председателем которой выступит новый император Нарухито.

Трещины «сказали» чиновникам выращивать рис в древней столице Киото и к северу от Токио в префектуре Токиги.

На церемонии, которую не посетил Нарухито, были замечены чиновники, медленно идущие в полосатую палатку. Они были одеты в длинные черные одежды и богато украшенные черные шляпы.

Этот древний и редкий ритуал проводится только тогда, когда новый император вступает на престол. Последний раз его осуществляли в 1990 году, примерно через год после того, как отец Нарухито – Акихито – взошел на Трон Хризантемы.

По словам официальных лиц, хоть панцири и добывают из редких зеленых морских черепах, однако они заготавливаются в рамках программы сохранения вида.

Черепахи происходят из Огасавары, тихоокеанской островной цепи, которая находится в 1000 километрах к югу от центра Токио, но является административной частью столицы.

Люди в этом регионе едят морских черепах с середины 19-го века, и им разрешается ловить до 135 штук ежегодно.

Приблизительно 100 черепах используются для мяса – часто потребляемого в сыром виде – в то время как панцири применяются для изготовления ремесленных предметов.

Специалисты собирают яйца у других черепах, чтобы поддерживать стабильную популяцию. Затем подросших детенышей выпускают обратно в море.

Панцири восьми черепах были привезены во дворец, но они не были убиты специально для ритуала.

Официальный представитель города Огасавара Такеши Андо рассказал журналистам, что власти предпринимают «серьезные усилия по сохранению вида», отметив, что количество вылупившихся черепашек постоянно увеличивается.

Он добавил, что в деревне ловят только крупных черепах с панцирями размером более 75 сантиметров в полном соответствии с указаниями правительства Токио.

Представитель дворца отметил, что данная традиция существует «с древних времен».

Во дворце «должны провести этот ритуал», хоть они и знают, что некоторые критикуют использование в нем находящихся под угрозой исчезновения животных, отметил чиновник.

Многие в японских социальных сетях удивились этому древнему обряду.

«Очень редкий и крайне забавный. Никогда бы не подумал, что в современной Японии решение о посадке риса будут принимать с помощью гадания по панцирям черепах», – заявляет один из пользователей Twitter.

Другой пользователь соцсети написал: «Мне жаль зеленых морских черепах, хоть они и были убиты не только из-за своих панцирей. Мы должны продолжить эту традицию, но заменить панцири чем-то другим».

Рис, выращенный в выбранных провинциях, будет использован на церемонии в середине ноября, где император помолится за богатые урожаи, а также за мир для страны и ее жителей.