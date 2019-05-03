Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
АРХЕОЛОГИЯ

В Якутии обнаружены останки древних соперников крокодилов

Дата:
Исследователи смогли найти в Якутии останки существа, являвшегося древним родственником крокодилов и конкурирующего с ними. Палеонтологи отмечают, что

Исследователи смогли найти в Якутии останки существа, являвшегося древним родственником крокодилов и конкурирующего с ними.

Палеонтологи отмечают, что данные рептилии жили примерно 130 миллионов лет назад. Эта находка была сделана в Тээтэ, наиболее северной части Сибири. Неподалеку расположена река Вилка.

Найденное животное относилось к отряду Choristodera. Внешне оно похоже на крокодила, однако способно лучше переносить холод, поэтому эти рептилии выживали даже в тех местах, где их дальние родственники давно бы погибли. Однако нынешний климат Сибири все равно является слишком суровым для них, поэтому в прошлом он, скорее всего, был умеренным.

Новости по теме:

  1. Египтолог: перед Тутанхамоном Древним Египтом одновременно правили две королевы
  2. В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
  3. На eBay появилось объявление о продаже скелета детеныша Тираннозавра за $2,95 млн

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Крыму найдены оборонительный вал и некрополь IV-III веков до нашей эры

Ученые считают, что в Сибири есть новые месторождения нефти и газа

В Индонезии обнаружены предки «хоббитов»

Зоологи назвали животное, которое спит меньше всех

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках