В Якутии обнаружены останки древних соперников крокодилов

Исследователи смогли найти в Якутии останки существа, являвшегося древним родственником крокодилов и конкурирующего с ними.

Палеонтологи отмечают, что данные рептилии жили примерно 130 миллионов лет назад. Эта находка была сделана в Тээтэ, наиболее северной части Сибири. Неподалеку расположена река Вилка.

Найденное животное относилось к отряду Choristodera. Внешне оно похоже на крокодила, однако способно лучше переносить холод, поэтому эти рептилии выживали даже в тех местах, где их дальние родственники давно бы погибли. Однако нынешний климат Сибири все равно является слишком суровым для них, поэтому в прошлом он, скорее всего, был умеренным.