Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха

Дата:
В Троице-Сергиевой лавре, находящейся в Подмосковье, стражи правопорядка арестовали священнослужителя, который подозревается в нанесении телесных ран

В Троице-Сергиевой лавре, находящейся в Подмосковье, стражи правопорядка арестовали священнослужителя, который подозревается в нанесении телесных ран 62-летнему монаху.

Татьяна Петрова, представительница управления МВД по региону, отметила, что вчера, 22 мая, в больницу был доставлен монах с разными телесными повреждениями. Он долгое время не рассказывал, кто на него напал, но затем признался, что нападающим являлся священник из той же лавры, что и он. Сотрудники правоохранительных органов направились за подозреваемым и нашли его в келье в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительной информации, конфликт между священнослужителями возник из-за личных денежных средств. Полицейским пока не удалось опросить их, так как один из них отдыхает после операции, а другой спит из-за выпитого спиртного.

Новости по теме:

  1. Российский Forbes назвал самых богатых наследников
  2. «Невидимые убийцы»: китайские СМИ восхитились российскими системами РЭБ
  3. Кремль отреагировал на запуск шоу с анимированным Путиным в роли ведущего на «Би-би-си»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Забайкалье выпускник школы напал на директора с ножом

Умер актер Верн Тройер, сыгравший в фильмах об Остине Паурсе и Гарри Поттере

Болельщик в кокошнике набросился на фаната в костюме динозавра на матче ЧМ-2018

Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках