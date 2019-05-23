В Троице-Сергиевой лавре священник напал с ножом на монаха

В Троице-Сергиевой лавре, находящейся в Подмосковье, стражи правопорядка арестовали священнослужителя, который подозревается в нанесении телесных ран 62-летнему монаху.

Татьяна Петрова, представительница управления МВД по региону, отметила, что вчера, 22 мая, в больницу был доставлен монах с разными телесными повреждениями. Он долгое время не рассказывал, кто на него напал, но затем признался, что нападающим являлся священник из той же лавры, что и он. Сотрудники правоохранительных органов направились за подозреваемым и нашли его в келье в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительной информации, конфликт между священнослужителями возник из-за личных денежных средств. Полицейским пока не удалось опросить их, так как один из них отдыхает после операции, а другой спит из-за выпитого спиртного.