В Тамбове на машину с детьми упало дерево

9 мая погодные условия жителей Тамбова оставляли желать лучшего — во второй половине наблюдались сильные порывы ветра, из-за которых чуть было не произошла трагедия.

На улице Карла Маркса ветер сломал дерево, которое рухнуло прямо на легковой автомобиль «Лада», придавив его. О произошедшем стало известно после публикации в соцсети видео с повреждённой машиной. Свидетели события также сообщили в комментариях к видеозаписи, что в этот момент в салоне находилось несколько человек, среди которых были и дети.

По предварительной информации, в результате происшествия никто из людей серьёзно не пострадал. Автомобиль же так легко не отделался — лобовое стекло было выбито, кузов также получил некоторые повреждения.