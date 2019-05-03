В США очевидец запечатлел в небе над горой Шаста яркий НЛО

В американском штате Калифорния местный житель увидел над горой Шаста светящийся неопознанный летающий объект, который тут же запечатлел на камеру.

После этого американец отправил необычное фото специалистам в области уфологии из MUFON. Он отметил, что заметил НЛО совершенно случайно, так как хотел просто сфотографировать звезды по дороге к дому матери. Однако одна из «звездочек» вела себя странно – она постоянно меняла расположение и оставляла за собой яркий хвост.

Исследователи не смогли дать логичного объяснения этому явлению, поэтому уфологи решили, что речь идет о настоящем инопланетном корабле. К тому же данную гору уже не в первый раз посещают необычные НЛО.