В СК организовали проверку после совета врача «вызвать попа» пенсионеру

В СК РФ принялись за проведение доследственной проверки, после того как в Сети появилась информация о том, что врач одного из медучреждений Новоалтайска оказал ненадлежащую помощь пенсионеру.

Представители ведомства заявили, что они тщательно изучат информацию, размещенную в Интернете и указывающую на то, что в городской больнице отказались принять пожилого мужчину, который поступил к врачам в тяжелом состоянии. Эти сведения были опубликованы внучкой 68-летнего пациента.

В сообщении говорится о том, что дежурный врач не стал принимать пациента, посоветовав его родным «позвать попа». Только через сорок минут из реанимации прибыл врач, назначивший рентген. У пенсионера была выявлена прободная язва. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.