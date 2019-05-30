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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

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Наташа Королева приняла участие в съёмках юмористической программы «Вечерний Ургант». Для шоу певицей было выбрано короткое бледно-розовое и

Наташа Королева приняла участие в съёмках юмористической программы «Вечерний Ургант».

Для шоу певицей было выбрано короткое бледно-розовое и полупрозрачное платье, оголяющее её колени, и необычные туфли в тон. Фотографии наряда были выложены Наташей в Instagram.

Именно колени стали поводом для недовольства многих подписчиков. Они выразили мнение, что колени беспощадно выдают возраст певицы, которой 31 мая исполнится 46 лет. В качестве рекомендации критики посоветовали Королевой прятать свои ноги под более длинными юбками или носить брюки. Некоторые утешили артистку, сказав, что рано или поздно подобное ждёт всех.

Впрочем, многие заметили, что для своих 45-ти лет Наташа прекрасно выглядит и обладает приятными формами, и ей не стоит стесняться своего возраста и скрывать его.

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