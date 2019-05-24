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В российских вооруженных силах появилась новая должность

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Представители Южного военного округа рассказали сотрудникам прессы, что в российской армии возникла должность главного сержанта. По словам военных, но

Представители Южного военного округа рассказали сотрудникам прессы, что в российской армии возникла должность главного сержанта.

По словам военных, новое должностное лицо представляет собой помощника командира подразделения. В случае необходимости главный сержант может на время заменить командующего офицера. Он также займется обеспечением дисциплины, и на собственном примере будет мотивировать солдат достигать успехов в армии.

Для главных сержантов в клубах оборудуют отдельные комнаты. Новая должность предназначена для укрепления порядка в воинских подразделениях и увеличения авторитета сержантского состава.

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