В российских вооруженных силах появилась новая должность

Представители Южного военного округа рассказали сотрудникам прессы, что в российской армии возникла должность главного сержанта.

По словам военных, новое должностное лицо представляет собой помощника командира подразделения. В случае необходимости главный сержант может на время заменить командующего офицера. Он также займется обеспечением дисциплины, и на собственном примере будет мотивировать солдат достигать успехов в армии.

Для главных сержантов в клубах оборудуют отдельные комнаты. Новая должность предназначена для укрепления порядка в воинских подразделениях и увеличения авторитета сержантского состава.