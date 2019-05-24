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ТЕХНОЛОГИИ

В России создали сверхпрочную броню от пуль 14,5 мм калибра

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Специалисты Ростеха смогли разработать легкую и при этом необычайно прочную броню, способную выстоять даже при попадании по ней пуль калибра 14,5 милл

Специалисты Ростеха смогли разработать легкую и при этом необычайно прочную броню, способную выстоять даже при попадании по ней пуль калибра 14,5 миллиметра.

По словам экспертов, новый материал может также защитить пользователя от различных агрессивных сред, включая огонь. Его вес снизился почти на 30 процентов благодаря применению карбида бора. Тестовые образцы были созданы холдингом «РТ-Химкомпозит».

Исследователи отмечают, что карбид бора является уникальным соединением, которое удается получить с помощью переработки нефтяных продуктов. Ранее были проведены тесты новой брони, в ходе которых она смогла выдержать попадания из пулеметов и снайперских винтовок.

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