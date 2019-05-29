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ТЕХНОЛОГИИ

В России представили первый «квантовый» телефон

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В столице России был с успехом испытан первый телефон с квантовым шифрованием, созданный специалистами компании «Инфотекс» и МГУ им. Ломоносова. В рам

В столице России был с успехом испытан первый телефон с квантовым шифрованием, созданный специалистами компании «Инфотекс» и МГУ им. Ломоносова.

В рамках тестирования Владимир Елисеев, представитель «Инфотекса», более минуты беседовал с Николаем Сысоевым, сотрудником московского университета. Позднее они отметили, что слышимость была хорошей. Коммерческие версии квантового телефона ViPNet QSS Phone удастся приобрести уже в 2019 года. Набор, предполагающий подключение 50 устройств, обойдется покупателям в 100 000 000 рублей.

На создание нового оборудования было потрачено около трех лет. Данный телефон позволяет проводить конфиденциальные беседы путем симметричного шифрования с применением протокола квантового перераспределения ключей.

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