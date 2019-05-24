В разработке находятся новые российские гидросамолеты

На территории РФ ведутся разработки совершенно новых самолетов-амфибий. Инженеры также заняты усовершенствованием текущих гидросамолетов Бе-200.

Данная информация была опубликована представителями авиационного научно-технического комплекса им. Бериева, расположенного в Таганроге. В этом предприятии ранее были разработаны свыше тридцати разновидностей воздушных судов, включая Бе-6 и МБР-2.

Специалисты именно этого научного комплекса ранее разработали модель А-40 «Альбатрос», которая считается одним из самых крупных реактивных гидросамолетов на планете. Недавно отмечалось, что в России начались работы по возрождению этого летательного аппарата.