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В разработке находятся новые российские гидросамолеты

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На территории РФ ведутся разработки совершенно новых самолетов-амфибий. Инженеры также заняты усовершенствованием текущих гидросамолетов Бе-200. Данна

На территории РФ ведутся разработки совершенно новых самолетов-амфибий. Инженеры также заняты усовершенствованием текущих гидросамолетов Бе-200.

Данная информация была опубликована представителями авиационного научно-технического комплекса им. Бериева, расположенного в Таганроге. В этом предприятии ранее были разработаны свыше тридцати разновидностей воздушных судов, включая Бе-6 и МБР-2.

Специалисты именно этого научного комплекса ранее разработали модель А-40 «Альбатрос», которая считается одним из самых крупных реактивных гидросамолетов на планете. Недавно отмечалось, что в России начались работы по возрождению этого летательного аппарата.

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