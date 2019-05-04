В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько выразил мнение, что украинцы смогут стать братским народом для России в одном случае — если будут согласны потерять независимость и стать российским вассалами.

Крулько заявил, что Россия и российская власть стремится восстановить свою империю, и именно с этой целью совершила подлость, напав на Украину. По его словам, ничего общего со страной, уверявшей в своих дружественных намерениях, и совершившей затем столь агрессивный поступок, у них нет и быть не может. Недавно высказанное мнение президента Украины Владимира Зеленского о том, что с Россией у них общая только граница, депутат полностью поддержал.

Также Крулько уверен в том, что РФ вела и ведёт против Украины не только активные боевые действия, но ряд других войн — информационных, экономических и энергетических.