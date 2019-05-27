В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

В Одессе заключённые колонии общего режима №51 устроили массовый бунт, о чём тут же было сообщено в различных городских изданиях.

По имеющейся информации, поводом для восстания послужили неудовлетворительные условия содержания, конкретно — качество еды.

На имеющихся фотографиях видно, что над крышами колоний расходится чёрный дым, согласно данным одного из изданий, горит здание пенитенциарного учреждения. Для поджига были использованы матрацы.

По словам Руслана Форостяка, главы одесской нацполиции, около 500 заключённых забаррикадировались в одном из зданий. В ходе действий по задержанию на данный момент пострадали два конвоира, а также один заключённый.

По неофициальным данным, во время беспорядков около 15 человек сумели выбраться и скрыться в частном секторе, часть из них была уже захвачена.