Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Дата:
В Одессе заключённые колонии общего режима №51 устроили массовый бунт, о чём тут же было сообщено в различных городских изданиях. По имеющейся информа

В Одессе заключённые колонии общего режима №51 устроили массовый бунт, о чём тут же было сообщено в различных городских изданиях.

По имеющейся информации, поводом для восстания послужили неудовлетворительные условия содержания, конкретно — качество еды.

На имеющихся фотографиях видно, что над крышами колоний расходится чёрный дым, согласно данным одного из изданий, горит здание пенитенциарного учреждения. Для поджига были использованы матрацы.

По словам Руслана Форостяка, главы одесской нацполиции, около 500 заключённых забаррикадировались в одном из зданий. В ходе действий по задержанию на данный момент пострадали два конвоира, а также один заключённый.

По неофициальным данным, во время беспорядков около 15 человек сумели выбраться и скрыться в частном секторе, часть из них была уже захвачена.

Новости по теме:

  1. Необычная композиция: в Брянск «прилетела» жар-птица
  2. Наталья Бардо обнажилась ради новой фотосессии
  3. Ирландка заявила, что ее пытался убить муж‐призрак

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Тренеры «Уигана» и «Манчестер Сити» устроили перепалку в перерыве матча

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

СМИ напомнили странам Запада о российской «Мертвой руке»

Пьяная архангелогородка ударила по голове и ноге сотрудника полиции

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках