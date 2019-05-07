В Мурманской области самолет провалился под лед

В ночь с 6 на 7 мая, около полуночи, на озере Лумболка Мурманской области частный двухмоторный самолёт «Ч-22» провалился под лёд.

Согласно сообщению МЧС, пилот не собирался взлетать, а проводил испытания своего летательного аппарата, в частности, двигателя. В это время шасси самолёта наехали на проталину и ушли под лёд, от чего самолёт накренился на бок и сильно повредил крыло. Пилот в результате инцидента получил травму позвоночника.

Пострадавший пилот доставлен в больницу, его самолёт отправили на стоянку базы отдыха близ озера.

От руководителя полётов Мурманского аэропорта известно, что самолёт находится в частной собственности и не имеет регистрационного номера. Заявок на вылет, как, соответственно, и разрешений, не зарегистрировано.