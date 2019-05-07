Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Мурманской области самолет провалился под лед

Дата:
В ночь с 6 на 7 мая, около полуночи, на озере Лумболка Мурманской области частный двухмоторный самолёт «Ч-22» провалился под лёд. Согласно с

В ночь с 6 на 7 мая, около полуночи, на озере Лумболка Мурманской области частный двухмоторный самолёт «Ч-22» провалился под лёд.

Согласно сообщению МЧС, пилот не собирался взлетать, а проводил испытания своего летательного аппарата, в частности, двигателя. В это время шасси самолёта наехали на проталину и ушли под лёд, от чего самолёт накренился на бок и сильно повредил крыло. Пилот в результате инцидента получил травму позвоночника.

Пострадавший пилот доставлен в больницу, его самолёт отправили на стоянку базы отдыха близ озера.

От руководителя полётов Мурманского аэропорта известно, что самолёт находится в частной собственности и не имеет регистрационного номера. Заявок на вылет, как, соответственно, и разрешений, не зарегистрировано.

Новости по теме:

  1. Следователи изучат снятое пассажирами горящего SSJ100 видео
  2. Потап и Настя Каменских решили пожениться
  3. Сбербанк спишет долги пострадавшим в Шереметьево

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Новосибирский суд отказал выпускнику в пересмотре результатов ЕГЭ

Американцы посчитали мем с Агутиным символом сострадания

Эксперты увидели угрозу для Индии в покупке Пакистаном российских Су-35

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках