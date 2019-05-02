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В Минобороны опровергли информацию о гибели российских военных в Сирии

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Представители российского Минобороны заявили о том, что данные о гибели военнослужащих РФ на сирийской территории не имеют под собой никаких оснований

Представители российского Минобороны заявили о том, что данные о гибели военнослужащих РФ на сирийской территории не имеют под собой никаких оснований.

Согласно словам работников ведомства эти сведения являются обманкой, которую пытаются распространить террористы. Они добавили, что все солдаты ВС России, которые в настоящее время находятся на сирийских землях, живы и осуществляют поставленные перед ними цели.

Ранее изданием Al-Masdar News было опубликовано сообщение от террористов, в котором говорится о том, что на севере провинции Хама были убиты четверо военнослужащих России. Согласно сведениям агентства они умерли из-за артиллерийского обстрела, проведенного протурецкими боевиками.

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