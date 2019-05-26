В Киеве треснул стеклянный пол нового моста

На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который был открыт в субботу мэром столицы Виталием Кличко, появились трещины.

Издание ТСН сообщает, что трещины образовались на мосту после того, как на нем прыгала группа неизвестных.

На данный момент место, где появились повреждения, огорожено сотрудниками правоохранительных органов. Пешеходов по нему не пускают, дабы избежать дальнейшего разрушения. Стоит отметить, что строительство моста обошлось властям около 260 миллионов гривен.

Виталий Кличко выдвинул свою версию причин появления трещин. По его мнению, не стоит исключать, что по конструкции могли стрелять. Он обратился к правоохранителям, чтобы те выяснили истинные причины произошедшего. Кличко добавил, что он очень зол из-за произошедшего. Он считает, что повреждения мосту были нанесены недоброжелателями, которые недовольны изменениями, происходящими в столице.