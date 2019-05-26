Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Киеве треснул стеклянный пол нового моста

Дата:
Есть видео
На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который был открыт в субботу мэром столицы Виталием Кличко, появились трещины. Издание ТСН сообщает, чт

На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который был открыт в субботу мэром столицы Виталием Кличко, появились трещины.

Издание ТСН сообщает, что трещины образовались на мосту после того, как на нем прыгала группа неизвестных.

На данный момент место, где появились повреждения, огорожено сотрудниками правоохранительных органов. Пешеходов по нему не пускают, дабы избежать дальнейшего разрушения. Стоит отметить, что строительство моста обошлось властям около 260 миллионов гривен.

Виталий Кличко выдвинул свою версию причин появления трещин. По его мнению, не стоит исключать, что по конструкции могли стрелять. Он обратился к правоохранителям, чтобы те выяснили истинные причины произошедшего. Кличко добавил, что он очень зол из-за произошедшего. Он считает, что  повреждения мосту были нанесены недоброжелателями, которые недовольны изменениями, происходящими в столице.

Новости по теме:

  1. Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой
  2. Юлия Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье на церемонию вручения премий RU.TV
  3. Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Глацких заявила о приносимой обществу и молодежи пользе

Военная разведка США узнала об испытании РФ нового противоспутникового оружия

Нападение на видеоблогера Соболева оказалось инсценировкой

Украинские пограничники показали видео «опасных маневров» российского катера

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках