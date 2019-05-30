В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет

В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.

Изначально собаку содержал Альфред, который прибыл на Искью из Германии десятилетия назад. Он умер чуть больше десяти лет назад. После этого питомец ушел из дома и начал жить возле могилы немца. Местные жители подкармливали Николетту и даже построили ей будку, чтобы у нее было место, где она могла переждать непогоду.

В прошлом месяце состояние собаки резко ухудшилось – из-за увеличившейся опухоли она практически перестала ходить. Энрико Матера, хозяин гостиничного комплекса, находящегося рядом с кладбищем, решил отвезти Николетту к ветеринару. После осмотра животного его пришлось усыпить. Позднее горожане заявили, что собака заслужила установки статуи или памятной таблички на кладбище.