Владимир Шаманов, председатель комитета по обороны Государственной думы, отметил, что РФ придется заняться утилизацией боевой техники Украины, которая осталась на Крымском полуострове, через 5 лет.

Согласно международным нормам Украине дается 10 лет на то, чтобы забрать свою технику обратно. Если она этого не сделает, то Россия имеет право осуществить ее утилизацию, так как использовать ее будет невозможно в связи с моральным и физическим износом. Шаманов добавил, что в Крыму отсутствовали современные образцы военных машин, а потому оставшееся вооружение РФ не нужно.

Ранее отмечалось, что Российская Федерация может отправить Украине запрос на выплату средств за обеспечение сохранности ее МиГ-29, которые остались на полуострове, после того как он стал частью России. Однако использовать эти самолеты уже невозможно из-за их обветшания.