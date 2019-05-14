Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Госдуме назвали сроки утилизации украинской техники в Крыму

Дата:
Владимир Шаманов, председатель комитета по обороны Государственной думы, отметил, что РФ придется заняться утилизацией боевой техники Украины, которая

Владимир Шаманов, председатель комитета по обороны Государственной думы, отметил, что РФ придется заняться утилизацией боевой техники Украины, которая осталась на Крымском полуострове, через 5 лет.

Согласно международным нормам Украине дается 10 лет на то, чтобы забрать свою технику обратно. Если она этого не сделает, то Россия имеет право осуществить ее утилизацию, так как использовать ее будет невозможно в связи с моральным и физическим износом. Шаманов добавил, что в Крыму отсутствовали современные образцы военных машин, а потому оставшееся вооружение РФ не нужно.

Ранее отмечалось, что Российская Федерация может отправить Украине запрос на выплату средств за обеспечение сохранности ее МиГ-29, которые остались на полуострове, после того как он стал частью России. Однако использовать эти самолеты уже невозможно из-за их обветшания.

Новости по теме:

  1. Савченко обвинила Порошенко в краже украинских самолетов, кораблей и танков
  2. В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
  3. Соловьев выгнал с позором из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Новороссийске селевой поток смыл в море пассажирский автобус

Крупное ДТП на КАД со смертельным исходом попало на видео

Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию

Мужчина проглотил Apple AirPods и тот продолжил работать в желудке

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках