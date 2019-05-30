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В эфиопском вулкане нашли способные выжить даже на Марсе микробы

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Учёные, проводившие исследования в Северной Эфиопии, неожиданно нашли весьма живучие бактерии, приспособленные даже к самым суровым условиям. Находка

Учёные, проводившие исследования в Северной Эфиопии, неожиданно нашли весьма живучие бактерии, приспособленные даже к самым суровым условиям.

Находка была совершена в долине Данакиль в отложениях вулкана Даллол. Данная область богата на наличие каменной соли, сульфида цинка и хлорида серебра, которые придают окрестностям разноцветные оттенки и делает для большинства организмов выживание невозможным. Однако найденные бактерии способны существовать под воздействием экстремальных кислот и при высокой температуре — около 89 градусов по Цельсию. При этом микроорганизмы отличаются небольшим для своего вида размером и сферической формой.

Отмечается, что на Марсе зафиксирован схожий с условиями близ территории вулкана состав атмосферы, что позволило переосмыслить возможность существования бактерий на планете.

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