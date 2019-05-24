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НАУКА

В древней жвачке обнаружены следы одного из первых жителей Швеции

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В 1990 году в районе побережья Хусеби-Клев, находящимся в Швеции, был обнаружен кусок древесной смолы. Тогда находка особо не заинтересовала учёных и

В 1990 году в районе побережья Хусеби-Клев, находящимся в Швеции, был обнаружен кусок древесной смолы. Тогда находка особо не заинтересовала учёных и долгое время смола бересты находилась на хранении в музее.

Недавно исследователи вспомнили о найденной смоле и решили изучить её. Как оказалось, она использовалась как жвачка, и в неё удалось обнаружить ДНК человека, жившего во времена позднего палеолита. Её возраст — более 10 000 лет. Выделение ДНК из материала такого возраста стало научным прорывом, на основе которого в скором времени появятся новые исследования.

По мнению учёных, человек, жевавший эту смолу, вероятно, являлся одним из первых поселенцев на Скандинавском полуострове. Предполагается, что он принадлежал к охотникам, населявших Европу в ледниковом периоде.

Древесная смола в то время использовалась не только как жвачка, но и как адгезивное средство. Ею применяли для изготовления орудий труда из дерева, а также для герметизации керамических сосудов.

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