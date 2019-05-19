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В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

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Беспилотник Воздушных сил Украины, следящий за работой наблюдателей ОБСЕ, был замечен 17 мая в районе Донецкой фильтровальной станции. Благодаря отлаж

Беспилотник Воздушных сил Украины, следящий за работой наблюдателей ОБСЕ, был замечен 17 мая в районе Донецкой фильтровальной станции.

Благодаря отлаженным действиям военнослужащих ПВО Народной милиции, устройство было своевременно сбито.

О произошедшем стало известно 18 мая от Даниила Безсонова — начальника пресс-службы милиции ДНР. Он призвал руководство Миссии ОБСЕ потребовать от Украины прекращения террора в сторону Донецкой фильтровальной станции, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

Кроме того, он напомнил, что беспилотные аппараты и боевая авиация запрещены в зоне прекращения применения оружия. Запрет распространяется на территорию шириной не менее 30 километров, однако ВСУ регулярно проводит разведку с использование беспилотников, чем нарушает запрет.

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