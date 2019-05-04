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В CNN Трампа назвали «пресс-секретарем» Путина

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На телеканале CNN ведущий Джейк Тапер заявил, что Дональд Трамп, американский лидер, представил позицию Владимира Путина, президента РФ, так, словно я

На телеканале CNN ведущий Джейк Тапер заявил, что Дональд Трамп, американский лидер, представил позицию Владимира Путина, президента РФ, так, словно является его «пресс-секретарем».

Американский журналист отметил, что, по словам лидера Соединенных Штатов, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела в Венесуэле. Однако Майк Помпео, государственный секретарь, сообщал недавно об обратном. На это указывал и Джон Болтон, советник американского президента по национальной безопасности.

В CNN также подвергли критике Трампа за несколько заявлений, касавшихся отчета Роберта Мюллера, специального прокурора – глава американского государства отметил, что РФ не вмешивалась в выборы, но при этом в докладе указывалось обратное.

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