В Бангладеш на видео сняли смешные учения солдат против «картошки»

Недавно было опубликовано видео, на котором представлен фрагмент с учениями бангладешских солдат.

На записи видно, как военнослужащие отрабатывают штыковые удары на противнике, представленном в виде фигуры, которую сравнили с обыкновенной картошкой. Тренировка проходит следующим образом: солдаты поочерёдно, подпрыгивая, подбегают к чучелу и с чрезмерной театральностью наносят ему ряд ударов. В результате серьёзные, как ожидалось, военные учения больше похожи на постановочное шоу.

В комментариях пользователи отметили, что происходящее на видеозаписи напомнило им сцены из индийских боевиков. Впрочем, они так же сообщили, что выразительные крики бангладешских солдат могут послужить и в качестве психологического оружия.