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Установлены заказчики убийства первого главы ДНР Захарченко

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Согласно заявлению Дениса Пушилина, лидера самопровозглашённой республики Донецка, стали известны заказчики и исполнители, организовавшие убийство гла

Согласно заявлению Дениса Пушилина, лидера самопровозглашённой республики Донецка, стали известны заказчики и исполнители, организовавшие убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Согласно его сообщению, удалось обнаружить и установить всю цепочку преступников. В их числе — граждане Украины, в том числе и имеющие весьма высокое положение. Также участие приняли и граждане стран, оказывающих поддержку киевскому режиму правления. Их имена пока что держатся в строгом секрете, так как не все виновники взяты под арест — только на одну группу заведено уголовное дело. Пушилин пообещал, что все из них понесут наказание.

Александр Захарченко вместе со своим охранником погиб во время взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Трагедия произошла 31 августа 2018 года, кроме погибших, пострадало 11 человек. ДНР обвинила в организации теракта Украину.

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