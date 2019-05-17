Установлены заказчики убийства первого главы ДНР Захарченко

Согласно заявлению Дениса Пушилина, лидера самопровозглашённой республики Донецка, стали известны заказчики и исполнители, организовавшие убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Согласно его сообщению, удалось обнаружить и установить всю цепочку преступников. В их числе — граждане Украины, в том числе и имеющие весьма высокое положение. Также участие приняли и граждане стран, оказывающих поддержку киевскому режиму правления. Их имена пока что держатся в строгом секрете, так как не все виновники взяты под арест — только на одну группу заведено уголовное дело. Пушилин пообещал, что все из них понесут наказание.

Александр Захарченко вместе со своим охранником погиб во время взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Трагедия произошла 31 августа 2018 года, кроме погибших, пострадало 11 человек. ДНР обвинила в организации теракта Украину.