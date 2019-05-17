Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В официальном Twitter-аккаунте хозяева Grumpy Cat — «Сердитой Кошки» сообщили о её смерти, произошедшей 14 мая. Ей, носящей в миру кличку Соус Тардар, было всего семь лет.

Причиной трагедии стали осложнения, возникшие у питомца после болезни мочевых путей. Усилия специалистов не принесли результатов.

Grumpy Cat обрела известность в 2012 году, когда 22 сентября было опубликовано её первое фото. Популярность к ней пришла из-за выражения мордочки, которое выглядит чрезвычайно недовольным. Подобный внешний вид обусловлен геном карликовости. Несмотря на внешность, характер у кошки ласковый.

С того времени Грампи Кэт набрала около 2,4 миллионов подписчиков в Instagram и 8,5 миллионов — на Facebook. Также она в 2013 году получила интернет-награду «Мем года», а в 2015 забрала награду в категории «Лучшие животные». Своим хозяевам же она принесла более ста тысяч долларов.