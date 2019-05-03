Уфологи обнаружили в Белфасте ритуальный кратер инопланетян

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Исследователи внеземных цивилизаций смогли найти на территории Белфаста таинственный кратер, который мог применяться инопланетянами для осуществления жертвоприношений.

Недавно в Северной Ирландии специалисты нашли огромный кратер в безлюдной местности. Ранее в этих местах люди могли проводить различные ритуалы. Однако уфологи уверены, что в этих мистических обрядах принимали участие и пришельцы, которые, скорее всего, заставляли местных жителей проводить человеческие жертвоприношения.

Официальное научное сообщество на сегодняшний день не может ответить, как именно образовался этот загадочный кратер. Эксперты в области уфологии при этом отмечают, что рядом с этим объектом нередко пролетают НЛО.