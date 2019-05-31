Учеными был создан грибок для уничтожения малярийных комаров

Команде исследователей из Соединенных Штатов и Буркина-Фасо удалось создать генно-модифицированный грибок, предназначенный для ликвидации популяций малярийных комаров.

Грибок разработала научная группа, возглавляемая Раймондом Сент-Леже, профессором энтомологии. Его тесты были проведены в африканском государстве Буркина-Фасо, где показатель заболеваемости малярией является самым высоким на планете. Грибку удалось уничтожить 99 процентов популяций комаров, которые обрели устойчивость к ранее применяемым химическим средствам.

«Путем обычного нанесения на полотно, повешенного в районе исследовательского комплекса, измененного грибка мы смогли добиться значительного снижения популяции комаров. Она упала практически до нуля всего за 45 дней», – отметил один из специалистов, участвовавший в исследовании.