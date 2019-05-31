Здесь рождаются новости.
Главная
БИОЛОГИЯ

Учеными был создан грибок для уничтожения малярийных комаров

Дата:
Команде исследователей из Соединенных Штатов и Буркина-Фасо удалось создать генно-модифицированный грибок, предназначенный для ликвидации популяций ма

Команде исследователей из Соединенных Штатов и Буркина-Фасо удалось создать генно-модифицированный грибок, предназначенный для ликвидации популяций малярийных комаров.

Грибок разработала научная группа, возглавляемая Раймондом Сент-Леже, профессором энтомологии. Его тесты были проведены в африканском государстве Буркина-Фасо, где показатель заболеваемости малярией является самым высоким на планете. Грибку удалось уничтожить 99 процентов популяций комаров, которые обрели устойчивость к ранее применяемым химическим средствам.

«Путем обычного нанесения на полотно, повешенного в районе исследовательского комплекса, измененного грибка мы смогли добиться значительного снижения популяции комаров. Она упала практически до нуля всего за 45 дней», – отметил один из специалистов, участвовавший в исследовании.

Новости по теме:

  1. Обнаружена окаменелость косяка рыб возрастом 50 млн лет
  2. Физики впервые создали механический солитонный газ
  3. Ученые: слежка за телефоном партнера не всегда приводит к разрыву отношений

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Зонд «Кассини» получил снимки Сатурна в день солнцестояния

Экс-глава NASA бесследно исчез после сообщения о вторжении инопланетян

Ученые определили, каким образом распространяется рак предстательной железы

Интеллектуальные игры помогут воспитать ребенка-гения

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках